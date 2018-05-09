Samsung Akıllı Telefonları Android P Beta'da Neden Yok?

Bazı akıllı telefon markaları, cihazlarının Android P beta sürümüne erişmesine izin verirken, Samsung, hiçbir modelinin beta sürüme erişmesine izin vermedi.

Android P beta, mobil işletim sisteminin yeni sürümünü test etmek isteyen kullanıcılar ve geliştiriciler için erişime açıldı. Google Pixel akıllı telefonların yanı sıra bazı Sony, Xiaomi, Vivo modelleri de Android P betayı test edebilecekler. Fakat Samsung kullanıcıları, hangi modele sahip olurlarsa olsunlar Android P’yi deneyemiyorlar.

Samsung, Android P Beta testlerine neden izin vermiyor?

Samsung, Android’in bugün ulaşmış olduğu noktaya gelmesinde çok etkili olmuştur. Dünyanın en çok satan akıllı telefon markası olan Samsung, Android işletim sistemi kullanıma sunulduğundan bu yana sattığı yüz milyonlarca akıllı telefon ile Android ekosisteminin yayılmasında en önemli etkenlerden biri oldu.

Fakat Samsung, Android işletim sistemini hiçbir zaman doğal arayüzü ile kullanıcılara sunmadı. Bu durum, Android P için de farklı olmayacak. Güney Koreli teknoloji devi, Android P işletim sisteminin üzerine kendi arabirimini, geliştirdiği özellikleri ekleyecek ve sırası ile önce amiral gemilerine sonra da daha düşük seviye akıllı telefonlarına sunacak.

Yine de Samsung akıllı telefonların Android işletim sisteminin lokomotifi olduğunu düşünürsek, şirketin daha hızlı güncellemeler sunmasını beklememiz yanlış olmaz. Google, Project Treble ile akıllı telefon üreticilerinin beta sürümlerini daha hızlı yayınlamasına yardımcı oluyor. Umuyoruz ki Samsung bu sayede cihazlarını daha hızlı beta erişimine açar.

Ne yazık ki Samsung’un son amiral gemisi olan Galaxy S9’un ne zaman Android P beta için erişime açılacağı bilinmiyor. Fakat bildiğimiz şey, Samsung’un kendi arabirimini ve özelliklerini Android işletim sisteminin üzerine işlemediği sürece kullanıcılara sunmayacağı.