Samsung, Note 7 Skandalına Rağmen Son Yılların En Büyük Kârını Açıkladı!

Samsung tarafından paylaşılan raporlara göre şirket, Note 7'nin patlaması olayına rağmen son üç yıldaki en yüksek kârını açıkladı.

Bildiğiniz gibi Samsung, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında tanıttığı yeni Galaxy Note 7 modelinin kendi kendine patlamaya başlaması gibi ciddi bir talihsizlik yaşadı ve bu olaydan sonra piyasadaki tüm Note 7'ler toplanarak cihaz piyasadan kaldırıldı. Bu durumun Samsung'u ciddi bir zarara uğrattığı konuşulurken olayın ardından geçen süreçten sonra Samsung, yeni finansal raporlarını açıkladı.

Herkes Samsung'un yeni açıkladığı finansal raporlarda şirketin ciddi bir düşüş yaşamasını beklerken Samsung, 2013 yılından beri en yüksek finansal kârına 2016'nın son çeyreğinde ulaştığını duyurdu. Şirket Note 7 skandalına rağmen önemli ölçüde büyüme kaydetti.

Ayrıca raporun açıklanmasıyla birlikte Samsung yetkilileri Note 7 olayının Samsung'a olan etkisini de değerlendirdi. Note 7'nin patlaması olayı nedeniyle milyarlarca dolar zarara uğrayan şirket, aniden S7 ve S7 Edge cihazlarının reklam kampanyalarını hızlandırdı ve böylelikle de S7 ailesinin satışlarını arttırdı. Bu satışların artmasını şirket, Note 7'de ortaya çıkan açığın S7 ailesinin artan satışlarıyla kapandığını söyledi.

Öte yandan Samsung her ne kadar tüketicilere yönelik ürünleriyle gündeme gelse de 2016'nın son çeyreğinde Samsung'un kârının bu kadar yüksek olmasında diğer şirketler için OLED ekran ve işlemci gibi bileşenler tedarik etmesinin payı olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Böylelikle Note 7 skandalını da ucuz atlatan Samsung, kullanıcıların güvenini de geri kazanmışken akıllı telefon pazarında üst seviyedeki şansını yeni tanıtacağı Galaxy S8 modeliyle deneyecek. Eğer Galaxy S8 modeli sızıntılardaki gibi olursa Samsung, akıllı telefon pazarındaki en prestijli üretici olma unvanını Apple'ın elinden alabilir.