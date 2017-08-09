Samsung, Note 8 Alanlara Orijinal Kılıf Hediye Edecek!

Cam tasarımla telefonlarının çizilme şikayetlerine kulak veren Samsung, Note 8 alanlara dayanıklı ve orijinal kılıf hediye edecek.

Samsung, şu ana kadar sattığı amiral gemilerinde herhangi bir kılıf hediye etmiyordu. Ancak Galaxy Note 8 ile birlikte bu durum değişebilir.

Samsung telefonlar, son yıllardaki cam tasarımıyla oldukça şık olsalar da bir o kadar da nazikler. Kolay bir şekilde kırılabiliyor ya da çizilebiliyorlar. Güney Kore'de ortaya çıkan bir belge, Samsung'un kullanıcıların çizilmelerden şikayet etmemeleri için Note 8'lerin yanında bir adet orijinal kılıf hediye edeceğini gösteriyor.

Kevlar benzeri dayanıklı bir malzeme ile üretilen kılıflar, Galaxy Note Fan Edition modelindeki kılıflar gibi şeffaf plastik bir yapıda olacaklar. Şeffaf olduğu için cihazın şık tasarımını gösterecek olan kılıflar, aynı zamanda hafif olması için mümkün olduğunca ince yapılmışlar.

Hediye verilecek kılıfların tek başına fiyatlarının 17 ile 26 dolar arasında olacağı belirtiliyor. Bu da kılıfların, üçüncü parti aksesuar üreticilerinin ürünlerine göre ne kadar kaliteli bir malzemeden yapıldığını gösteriyor.

Belgeye göre Samsung, yalnızca belirli pazarlarda kılıf hediye edecek. Amerika, Avrupa ve Rusya pazarında kılıflar hediye edilmeyecek.