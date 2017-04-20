Samsung Galaxy Note 8 Çift Arka Kamera İle Geliyor!

Tüm söylentiler, yaşanan Note 7 krizi ve sızan net raporlar, Galaxy Note 8'in kamera konusunda devrim yaratacağına işaret ediyor.

Samsung’un gittikçe popülerleşen çift kameralı telefon üretimi furyasına neden katılmadığı Galaxy S8 modellerini duyurduğundan beri tartışma konusu oldu. Amiral gemisini bu teknolojiden yoksun piyasaya çıkarmış olması elbette Samsung kameralarının kötü olduğu anlamına gelmiyor ki S8’de bulunan kameralar, çoğu çift kameralı telefondan daha iyi kaliteli çekimler yapabiliyor.

Bu hafta başlarında Galaxy S8’in çift-arka kameralı bir prototipinin internete sızdığını gördük. Hemen ardından kaynayan kazanlarda dönen Samsung’un çift kameralı bir S8 modeli daha çıkartacağı söylentileri şu an için oldukça dayanaksız gözüküyor. Nitekim bu teknolojiyi son çıkardığı amiral gemide test etmesinden doğan bir durum olamaz, çünkü kalkıpta S III modellerinde çift kamerayı deneyecek değillerdir. Ayrıca yaklaşmakta olan Note 8 duyurusu ve dişe diş rakibi iPhone 7 Plus’a bir karşılık üretme zorunluluğu, Samsung’u çift kamera için zorlayan şartların başında geliyor.

Yeni bir raporda yaklaşan Note 8’de Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliği sunan 12MP geniş açılı lens ve 13MP telefoto objektif yer alacağı söyleniyor. Çift kamera ama ne çift kamera...

Samsung'un Note 8'de kamera özelliklerinin sınırlarını zorlamasının en büyük nedeni, iPhone 7 Plus’ın elde ettiği popülariteye balta vurmak olacaktır. Note 7 ile beklemediği bir kriz yaşayan Samsung’un Note 8 ile sağlam bir rövanşa çıkıp Apple’dan çift kamera maçını alması şart.

Bakalım yaklaşmakta olan iPhone 8 ve Note 8 cihazları bize neler sunacaklar? Ayrıca Türkiye’de ilk defa incelemesini gerçekleştirdiğimiz Galaxy S8’in videosu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Takipte kalın :)