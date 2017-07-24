Samsung, Note 8 İçin Yeni Bir Renk Seçeneği Sunacak

Ortaya atılan bir iddiaya göre Samsung, Note 8 için yeni bir renk seçeneği getirecek.

Tanıtımına çok az bir süre kalan Galaxy Note 8'in yeni bir renk seçeneği ile gelmesi bekleniyor. Roland Quandt'ın söylediğine göre cihazın siyah ve orkide grisiyle gelmesi kesin gibi, üçüncü renk seçeneği ise derin mavi olacak.

Geçtiğimiz yıl Note 7'de yeni bir renk olarak mercan mavisi tanıtılmıştı ve cihaz, 4 farklı renk seçeneği ile çıkmıştı. Bu yıl kaç farklı renkte satışa sunulacağı henüz bilinmese de da benzer sayıda renk seçeneğinin olması bekleniyor.

Note 8, 23 Ağustos'ta New York'ta tanıtılacak. Şu ana kadar çıkan sızıntılara göre telefon 18:9 oranında 6.3 inçlik bir edge ekran ile gelecek. Gücünü ise Snapdragon 835 işlemcisinden alacak.13 MP çift kamera ile gelmesi beklenen telefonda parmak izi sensörü, S8'lerde olduğu gibi kameranın yanında olacak.