Samsung Note 8'in Çıkacağı Tarih Yüksek İhtimalle Belli Oldu!

Bu yıl amiral gemisi Galaxy S8'i piyasaya tahminlerden geç bir tarihte süren Samsung, şimdi de Galaxy Note 8'i yaz sonu gibi piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Alınan duyumlara göre bunun temel sebebi Eylül ayında piyasaya çıkacak iPhone 8!

Galaxy Note 7 skandalını ustaca yöneterek geride bırakan Samsung, Galaxy Note 8’i yaz sonunda piyasaya sürebilir. Bu yıl, amiral gemisi Galaxy S8’i tahmin edilen süreden daha geç piyasaya süren firma hakkında, Galaxy Note 8’i yılın üçüncü çeyreğine bıraktı haberleri zihinlere yerleşmişti. Son haberler, bunun aksini iddia eder yönde.

Galaxy Note 7 geçen yıl Ağustos ayının ilk günlerinde piyasaya çıkmıştı. Galaxy S8’in piyasaya çıkış tarihinden bağımsız olarak çıkması beklenen Galaxy Note 8, Samsung’un aslında farklı bir pazar stratejisi peşinde koştuğu izlenimini uyandırıyor. Dedikodulara göre Note 8, Eylül’de piyasaya çıkacak iPhone 8’in pazarına yönelik bir hedefleme ile piyasaya giriş yapacak. Eğer böyle bir şey söz konusu olursa, satışların durumu akıllı telefon-severlerin tamamını meraklandıracak bir ortam oluşacaktır. Yine de Samsung’un Note 7 nedeniyle ettiği zararı kapatamayacağı aşikar.

Galaxy Note 8, büyük ihtimalle Galaxy S8’in tasarımına benzer olacak. Snapdragon 835 yonga seti ve 6GB RAM tahmin edilen sistem özellikleri olan Note 8'in ön kamerası büyük olasılıkla 13MP çözünürlüğünde olacak. Ekranı için söylenen büyüklük ise 6.4 inç.