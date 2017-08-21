Note 8'in Kamerasına Ait Bir Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Samsung, hayranlarının daha da heyecanlanması için Note 8'in kamerası ve S-Pen'ini anlatan tanıtım videoları yayınladı.

Samsung, Galaxy Note 8’in tanıtımına 2 gün kala cihazın en güçlü yanlarından biri olan kamerası ve diğer akıllı telefonlardan en büyük farkı olan S-Pen hakkında ipucu veren iki küçük tanıtım videosu yayınladı.

İlk video, Note 8’in kamerası üzerinde yoğunlaşıyor ve cihazın fotoğraflar yakınlaştırıldığında dahi yüksek çözünürlük sunacağını anlatıyor. Note 8’de 2x ya da 3x optik zumun olması bekleniyor.

İkinci video ise yeni S-Pen’in çok daha gerçekçi bir dokunuşa sahip olacağını ve tek bir dokunuşla paylaşılabileceğini anlatıyor.

Videolar çok fazla detay vermese de 23 Ağustos’taki tanıtım öncesinde özellikle kamera kısmında heyecan yarattığını söyleyebiliriz.