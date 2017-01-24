Samsung Note Markasını Kullanmakta Neden Israr Ediyor?

Samsung’un Note markasını kullanmaya devam edeceği ve sıradaki Galaxy Note serisi telefonun isminin Galaxy Note 8 olacağı birinci ağızdan doğrulandı.

Samsung Mobile Başkanı DJ Koh, Samsung Galaxy Note 7’nin patlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada “daha iyi, daha güvenli ve çok yenilikçi bir Note 8 ile geri geleceklerini” söylemişti ve bu açıklama, iki şeyi gözler önüne sermişti. Bunlardan ilki, Samsung’un Note 7 fiyaskosundan sonra da Note markasını kullanmaya devam edeceği; ikincisi ise, Galaxy Note serisine ait sıradaki telefonun Galaxy Note 8 olarak isimlendirileceğiydi.

Bu noktada aklınıza Samsung'un neden hafızalara kötü olarak kazınmış bir markayı kullanmakta ısrar ettiğiyle ilgili bir soru gelebilir. Ancak gerçekten de öyle mi? Yani şirketin yaşadığı Samsung Galaxy Note 7 felaketi, bir şekilde bu zamana kadar Galaxy Note serisine ait bir telefon kullanmış kişilerde son derece kötü bir izlenim bıraktı mı? DJ Koh'un yaptığı açıklamalar ve genel durum bunun tersini gösteriyor. Ayrıca bir de şöyle ufak bir ayrıntı var. Samsung'un tüm dünyada satılmış olan Galaxy Note 7'leri geri çağırmasından sonra, bu cihazların %97'si geri geldi, ancak %3'ü hala kullanıcılarının elinde. Bu da bu %3'lük kesimin Note serisi ile ilgili düşüncelerinin yaşanan olaylara rağmen olumsuz yönde değişmediğinin bir göstergesi olabilir. (Tabii, bu ne olursa olsun telefonu geri göndermemeye mazeret değil. Sonuçta ciddi bir güvenlik riski söz konusu.)

İlk Galaxy Note serisi telefonun piyasaya sürülmesinin üstünden yaklaşık 5 yıl geçti ve Galaxy Note 7’ye kadar çıkış yapan telefonlar, genel olarak Galaxy Note serisinin özellikle kullanıcıları açısından son derece olumlu bir algı oluşturmayı başardı. Yani bu zamana kadar seri, belli bir kredi kazandı. Bu yüzden Note markasından vazgeçilmemesi doğru bir karar olarak varsayılabilir. Eğer Galaxy Note 7, serinin ilk telefonu olsaydı, şirketin bu markayı kullanmakta ısrar etmesinin hiçbir mantıklı açıklaması olmazdı. Sonuç olarak Samsung Galaxy Note 7'yi alan ve daha sonra iade etmek zorunda kalan kullanıcıların çoğu, Samsung Galaxy Note 8 çıktığında da onu ilk alanlardan olacaklardır.

Bununla birlikte Samsung’un bir daha herhangi bir telefonunda böyle büyük sorunla karşılaşmamak için çok ciddi tedbirler aldığını da unutmamak lazım. Şirket açısından Samsung Galaxy Note 7 faciasının yaşanması, yakın gelecekte böylesine büyük bir sorunla karşılaşılmayacağının bir nevi garantisi.