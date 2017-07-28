Samsung Pay Tüm Markalarla Uyumlu Hale Getirilecek

Samsung, Samsung Pay'in diğer akıllı telefonlarda da kullanılması için çalışmalar yaptığını duyurdu. Ödeme sistemini genişletmeyi planlayan Samsung, Android Pay ve Apple Pay'e rakip olmak istiyor.

Samsung, ödeme hizmetini, bu yılın başında Galaxy A5 ve Galaxy A7 gibi akıllı telefonlara ve daha yakın tarihlerde orta sınıf Galaxy J7 Pro'ya genişlettikten sonra ödeme servisini bu yıl en az iki orta sınıf akıllı telefona getirmeyi planladığını bildirdi.

Güney Koreli akıllı telefon devi Samsung Pay'ı rakip markalardan akıllı telefonlara getirerek Apple Pay ve Android Pay ile rekabet etmek istiyor. Bu durum OEM'lerin akıllı telefonlarında Manyetik Güvenli İletim (MST) özel donanım kullanmasını gerektiriyor. Üstelik Samsung, diğer OEM'lerden ve markalardan gelen akıllı telefonlarda Samsung Pay uygulamasıyla çalışacak bir eklenti başlatmayı da düşünüyor.

Pazar araştırması firması Juniper'e göre, Samsung Pay (dünya çapında 34 milyon kullanıcıyla), 80 milyon kullanıcısına sahip olduğu söylenen Apple Pay'dan sonra mobil ödeme bölümünde ikinci sırada yer alıyor. Android Pay, 24 milyon kullanıcısıyla üçüncü sırada. Samsung, Samsung Pay'ı daha fazla akıllı telefona ve pazara sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.