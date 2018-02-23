Samsung, Ödeme Sistemini Tanıtmak İçin Samsung Pay Land Kurdu

Samsung, ödeme sistemi olan Samsung Pay’i tanıtmak için Barcelona’da Samsung Pay Land isimli bir park kurdu.

26 Şubat’ta İspanya’nın Barcelona şehrinde başlayacak dünyanın en ünlü teknoloji fuarlarından Mobile World Congress 2018, akıllı telefonlar başta olmak üzere pek çok teknolojinin tanıtılacağı bir fuar olacak. Tüm bu teknoloji fazlasıyla merak ediliyor olsa da Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 ve Galaxy S9+, fuarda tanıtılacak diğer ürünlerden daha fazla merak ediliyor.

Samsung cephesinde tüm odak yeni cihazlar üzerine kurulu olsa da, Samsung bu ilgi arasında yeni ödeme sistemi Samsuny Pay’i de tanıtmaya hazırlanıyor. Bunun için Bercelona’daki Plaza de Catalunya’da Samsung Pay Land isimli özel bir park oluşturan şirket, bu parka insanların eğlenceli vakit geçirip bir şeyler satın alabilecekleri ürünler koydu. Adından da anlayabileceğiniz gibi Samsung Pay sistemi ile ödeme imkanı sunan parktaki alanlar, Samsung çalışanları ile doldurularak konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen insanların bilgilendirilmesi sağlanıyor. 23 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında halka açık olacak Samsung Pay Land, MWC’ye katılan her ülkeden insanın da akınına uğrayacak.

Samsung’un mobil ödeme sistemini bilmeyenler için faydalı olacak parkın içerisinde bulunan uzman personeller sayesinde Samsung Pay’in nasıl kurulacağı, nasıl puan toplanacağı, loyalty kartlarının nasıl ekleneceği gibi bilgiler cevaplanabilecek.

Samsung, son dönemde Samsung Pay’in pazarlaması konusunda çok agresif davranıyor. Her fırsatta tanıtılmaya çalışılan Samsung Pay, ülkemizde pek etkili olmasa da, bu agresifliği sayesinde diğer ülkelerde kullanılmaya başladı.