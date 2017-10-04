Samsung, Microsoft ortaklığı ile geliştirdiği OLED ekranlı ve yüksek çözünürlüklü yeni sanal gerçeklik seti Odyssey'i tanıttı.

Samsung’un yeni sanal gerçeklik seti Samsung Windows Mixed Reality Odyssey, ilk test edenler tarafından tam not aldı. Odyssey’in rakiplerine göre en büyük avantajı çok daha yüksek çözünürlüğe ve Samsung’un kusursuz OLED ekranlarına sahip olması.

Odyssey’in en büyük rakipleri Oculus Rift ve HTC Vive. OLED ekranlı Odyssey, 2880x1600 piksel çözünürlük sunarken rakibi Oculus ve HTC’nin sanal gerçeklik gözlükleri ise LCD ekranda 2160x1200 piksel çözünürlük sunuyor. Bu her ne kadar devrimsel bir fark gibi gözükmese de kullanıcılar, deneyimleri sırasında farkı net bir şekilde hissedebiliyorlar.

Odyssey, OLED ekranı sayesinde diğer VR setlerine göre çok daha canlı renkler sunuyor ve siyahı ‘siyah’ gibi gösterebiliyor. Fakat OLED VR’ların klasik sorunu olan hafif ekran hayaletleri, Odyssey’de de görülüyor. Cihazın bir başka dezavantajı ise deri dolgu malzemesiyle kaplı olması. Bu durum, uzun süreli kullanımlarda terlemeye neden olabilir.

Odyssey, 499 dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Sunduğu kullanıcı deneyimini, malzeme kalitesini ve rakiplerinin fiyatlarını düşündüğümüzde bu fiyatı kesinlikle hak ettiğini söyleyebiliriz. Tabii VR teknolojisi henüz gelişme aşamasında, bu nedenle fiyatlar genel olarak biraz yüksek. İlerleyen yıllarda VR setlerinin yaygınlaşması ve teknolojinin oturmasıyla fiyatlar çok daha ulaşılabilir olacaktır.

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