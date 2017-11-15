Samsung, Oppo ve Huawei Katlanabilir Ekranlar İçin Yarışıyor

Akıllı telefon endüstri kaynaklarından gelen bilgilere göre ZTE’nin katlanabilir akıllı telefonu Axon M, Asya’nın büyük akıllı telefon üreticileri Oppo, Samsung ve Huawei’yi benzer bir akıllı telefon üretmek konusunda heyecanlandırdı.

Digitimes’a konuşan uzmanlara göre ZTE Axon M, akıllı telefon üreticilerinin ilgisini çekmeyi fazlası ile başardı. Samsung’un çok ekranlı bir akıllı telefon üretmek konusundaki isteği zaten yıllardır biliniyordu. Huawei CEO'su Richard Yu da geçtiğimiz dönemde ellerinde bir katlanabilir ekranlı telefon prototipi olduğunu açıklamıştı.

Oppo da geçtiğimiz dönemde aldığı katlanabilir ekran patenti ile konuya dahil oldu. Oppo’nun aldığı patente göre cihazın ekranının üst kısmı modüler yapıya sahip ve arkaya doğru katlanabiliyor. Arkaya katlanabilen ekran sayesinde tek bir kamerayı hem ön hem arka kamera olarak kullanabiliyorsunuz.

Samsung’un çok ekranlı telefonuna ait patent çizimleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. İki farklı ekranda iki farklı işlem gerçekleştirmeye imkan veren bu telefon, istendiği takdirde tek bir ekran gibi de çalıştırılabiliyordu.

Endüstri kaynakları, bu üç şirketin çok ekranlı bir telefon için çalıştığını söyleseler de teknik detay vermekten kaçındılar. ZTE Axon M çok ekranlı bir telefonun başarı ile üretilebildiğini gösterdi. Artık asıl merak edilen konu, bu cihazların ne kadar geliştirilebileceği.