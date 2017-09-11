Samsung, Galaxy A, J ve C İçin 11nm İşlemciler Geliştiriyor!

Samsung, işlemci teknolojisini ilerletmeye devam ediyor. Şirket son olarak orta seviye telefonları için 11nm işlemciler üreteceğini açıkladı.

Samsung, orta ve orta-üst segment cihazları için daha gelişmiş işlemciler üretme çalışmalarına başladı. Şirket dün yaptığı açıklamada, 11nanometre FinFET işlem teknolojisini üretim portföyüne eklediğini duyurdu

Yeni 11LLP (Düşük Güç Tüketimi) ile üretilecek işlemcilerin 14LLP ile üretilenlerden %15 daha yüksek performans göstereceğini söyleyen şirket, önceki işlemciler ile aynı güç tüketimine sahip olacağını belirtti. Ayrıca işlemciler boyut olarak %10 daha küçük olacaklar. 14 LLP işlemciler, Samsung’un Galaxy A ve J serisi cihazlarının 2017 modellerinde kullanılmıştı.

Samsung Electronics'in başkan yardımcısı ve pazarlama müdürü Ryan Lee, konuyla ilgili düşüncelerini, ‘’Samsung, çeşitli ürünlerde gelişmiş seçenekler sunmak için 11nm işlemcileri yol haritasına ekledi. Önümüzdeki üç yıl içindeki yol haritamız 11nm, 10nm, 8nm ve 7nm olmak üzere tamamlandı’’ sözleriyle ifade etti.

Yeni 11nm işlemcilerin 2018’in ilk yarısında kullanıma hazır olması bekleniyor. İşlemciler muhtemelen 2018 model Galaxy A, J ve C serilerinde kullanılacak.

Samsung ayrıca 7LPP EUV litografi teknolojisi çalışmalarının da hızla devam ettiğini ve üretimin 2018’in ikinci yarısında başlayacağını açıkladı. Şirket, uzun vadede üst düzey 10nm işlemcilerini 4nm’ye indirecek bir yol haritası belirliyor.