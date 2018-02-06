Samsung, Otomobiller İçin Exynos Auto Yongası Geliştiriyor!

Yayınlanan bir rapora göre Samsung, otomobillerin eğlence sistemi için kullanılacak özel bir Exynos yongası üzerinde çalışıyor.

Samsung, yarı iletken çiplerin efsane ismi Intel’i geride bırakarak bu sektörün yeni lideri oldu. Özellikle RAM birimleri ile çok büyük bir başarı yakalayan şirket, kendi telefonlarında da kullandığı Exynos yonga setleri ile her geçen gün daha iddialı konuma yöneliyor. Şirket, bu çipleri şimdi de otomobil sektörü için kullanacak. Yayınlanan yeni bir rapora göre Samsung, arabalar için Exynos Auto adında yeni bir yonga seti üretecek. Bu yonga setleri Samsung’un kendi kendine çalışan arabalarına değil, araçlarda bulunan bilgi-eğlence sistemi için üretilen dijital göstergelere eklenecek.

Samsung Exynos Auto Yonga seti, ilk başta ülkemizde de çok popüler olan Audi marka araçlara eklenecek. 2018’in ilerleyen dönemlerinde çıkan yeni Audi araçlarda Exynos yongalarını görebiliriz. Exynos Auto’nun içerisinde bir eğlence sisteminin ihtiyaç duyduğu işlemci, ekran kartı gibi donanımlar yer alıyor. Bu donanımlar, aracın gösterge paneli ve eğlence sistemlerini çalıştırmak için kullanılacak.

Yapay Zeka Destekli Olacak

Yayınlanan raporda Exynos Auto yonga setinin verimliliğinin yüksek olması için yapay zeka teknolojisinden faydalanacağı belirtiliyor. Yonga setinin içerisinde bu yapay zekaya sürekli bilgi sağlayacak internet için LTE modem bulunması da bekleniyor.

Şirketin bu yıl içinde Exynos Auto yonga setini seri üretime geçirmesi bekleniyor. Şirket, aslında daha önce de araçlar için yonga seti üretmişti, ancak bu sefer üretilen Exynos Auto’nun daha çok araca ulaşması bekleniyor.