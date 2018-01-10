Elektronik devi Samsung, özerk otomobil teknolojileri konusundaki en büyük adımını CES 2018’de attı. Firmanın otonom sensör ve sürüş sistemi DRVLINE, dikkatleri üzerine çekiyor.

Son yıllarda bilişim sektöründeki neredeyse bütün dev firmaların, otonom araç teknolojileri konusunda yatırım yaptıklarını duymuşsunuzdur. Zaten araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yoğunluğundan dolayı otonom araçlar o kadar hızlı gelişiyor ki, iki sene öncesi bile gözlere yabancı ve ilkel geliyor.

Samsung, bu konuda ABD dışında bulunan nadir yatırımcılardan birisi olarak Google ve Apple’a kafa tutuyor. Uzun süredir geliştirdiği bilinen ve merak edilen otonom araç teknolojisi, CES 2018’de sır olmaktan çıktı.

DRVLINE, bugüne kadar görülen en kişiselleştirilebilir otonom sürüş modülü oldu. Baştan aşağıya dijital ekranlarla donatılmış bir kokpit olan DRVLINE, özerklik konusunda diğer firmaların eline su dökeceğe benziyor.

Sistem aynı zamanda Nesnelerin İnterneti’ne dahil. Kamera ve sensörler, araç içine gömülü sistemler, şerit uyarı sistemi, kaza uyarı sistemi, yaya algılama ve otomatik fren gibi özelliklere sahip. Sensörler ve kamera sistemleri için HARMAN ile birlikte çalışan Samsung, kokpitin 5G hızında kablosuz bağlantı kurabilmesi için uzun süre uğraşmış.

Samsung DRVLINE, bu yıl seri üretime geçecek ve arzu eden otomotiv firmalarının otonom araç teknolojilerindeki yerini alacak. Tesla gibi lider şirketler, ürettikleri otomobillerin içinde kendi kokpit sistemlerini kullansalar da Samsung'un hedef kitlesi hala çok geniş. Firma, yeni nesil araç üretimi yapmak isteyen fakat tesislerindeki dönüşümü henüz tamamlayamamış üreticileri gözüne kesitrecek.