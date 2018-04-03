Güney Koreli dev Samsung, oyun bilgisayarı piyasasının elini güçlendirecek yeni bir ürün piyasaya sürecek. GeForce GTX 1060 ve 16 GB RAM’a kadar çıkan özelliklerin yanı sıra kendisine has soğutma sistemleri bulunan bilgisayar, oyuncuların yeni gözdesi olmak için geliyor.

Intel’in 8. nesil işlemcileri, oyun dünyasında ağırlıklarını hissettirmeye başladılar. Samsung’un yeni harikası Odyssey Z de bu akıma dahil olarak, ilginç bir klavye tasarımına sahip oyuncu bilgisayarını tasarladı. Dizüstü gövdesinde yüksek performans sunan bilgisayar, Z AeroFlow isminde özel bir soğutma sistemi ve Z Blade Blower adı verilen bir tasarımla karşımıza çıktı.

2400 MHz bant genişliğine sahip olan DDR RAM belleği desteği ile Samsung, yeni soğutma sistemine çok güveniyor. Bilgisayarın ısınma sorunu yaşamaya müsait bütün donanımları, bu soğutma eklentileriyle çevreleniyorlar. Ayrıca cihazın klavyesi, masüstü bilgisayarlara takılabilen dokunmatik panelli klavyeleri andırıyor. Lakin dokunmatik panelin yalnızca sağda bulunması, solak kullanıcılar için ufak bir sorun teşkil ediyor.

Samsung, bilgisayarın düşük performansla çalıştığı zamanlarda soğutma sistemlerinin oldukça düşük ses çıkartacağını da açıkladı. Şimdi de Odyssey Z’nin teknik özelliklerine daha yakından bakalım.

Samsung Notebook Odyssey Z Oyun Bilgisayarı teknik özellikleri:

15,6 inç (1920 x 1080 piksel) Full HD ekran

6 GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX 1060 GPU

8. Nesil Intel Core i7-7700HQ işlemci

16GB DDR4 2400 MHz RAM

1 TB SSD (NVMe PCIe)

Windows 10

720p çözünürlükte kamera

Arkadan aydınlatmalı klavye,

WiFi 802.11ac 2 × 2 (2,4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth 4.1 kablosuz bağlantı teknolojileri,

USB-C x 1, USB 3.0 X 2, USB 2.0 X 1, HDMI X1, 3.5mm kulaklık jakı ile kablolu bağlantı teknolojileri,

Boyutlar: 375,6 x 255 x 17,9 mm; Ağırlık: 2.4kg

1,5W × 2 hoparlör

54Wh pil

Samsung Notebook Odyssey Z Gaming Laptop, titan gümüş rengine sahip olacak. Nisan ayında Kore ve Çin dahil olmak üzere belirli ülkelerde satışa sunulacak cihaz, 2018 Temmuz'dan itibaren dünya pazarındaki yerini alacak. Fiyatı konusunda ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.