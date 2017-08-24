Tıpkı iki ultra büyüklükte monitörün bir araya gelmiş hali gibi olan yeni monitör, tamı tamına 49-inch büyüklüğünde. Böylece iki monitörün bir araya getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldıran Samsung, oyuncu konforunu sağlamayı hedefliyor.

Süper genişlikte monitör zirvesini, bu yılın başlarında TFTCentral sürecinde Samsung’un süper genişlikteki 49-inch’lik monitörüyle yakalamıştık. Şimdi ise aradan geçen 4 ay sonrasında Samsung’un yaptığı açıklamaya göre dünyanın en büyük QLED oyuncu monitörü olacağını iddia ettiği IMAX biçiminde izlenme deneyimini evde sunacak olan bir diğer monitör geliyor.

Samsung Electronics ‘Görsel Ekran İşletmeleri’ başkan yardımcısı Seog-gi Kim yaptığı açıklamada “Yeni CHG90 monitörüyle birlikte oyuncular daha canlı ve gerçekçi bir seyir deneyimi edinecekler. Bu monitör, yenilikçi oyuncu monitörleri serisinde oyuncuların tadını çıkarmaları için tasarlanan, kullanıcıların konforlarını arttırırken aynı zamanda rakipleri karşısında bir avantaj sunan bir monitör” dedi.

CHG90’ı, iki adet 27-inch 1080p ekranın, 1800r eğimlendirmeye sahip tek bir 49-inch’lik panelde birleştirilmiş hali olarak düşünebilirsiniz. 32:9 en-boy oranında 3840x1080 çözünürlükte olan ekran, 144Hz frekansta işlev görüyor. Samsung bu oranın 60Hz/120Hz çizgisine çekilebileceğini de belirtiyor. CHG90 aynı zamanda 1ms’lik hızlı bir tepki süresi ile öne çıkıyor.

CHG90 sahip olduğu hıza ek olarak Samsung’un Quantum dot teknolojisi ile de kendinden söz ettiriyor ve aynı zamanda HDR’yi de destekliyor. Henüz açıklanmamış olmakla birlikte geçmişte bu monitörün VA paneli kullandığı bildirilmişti. Bu demektir ki monitör, TN panelden daha iyi renk ve kontrast sunan TN ile IPS panel arasında bir yerde bulunuyor. Bununla birlikte bu panel genel olarak IPS’ten daha yavaş tepki sürelerinde çalışır.

Bu denli geniş bir monitöre sahip olmak şüphesiz herkesi cezp etmeyecektir. Samsung’un oyunculara sunduğu şey, daha geniş bir görüntü alanı edinmek için iki monitörü bir araya getirmekten daha iyi bir çözüm getirmek.

Samsung açıklamasında “Oyuncular artık çoklu monitör kurulumları yapmak zorunda kalmayacaklar: oyunu bölen çerçeveler olmayacak, kabloların oluşturacağı karmaşa minimuma indirgenecek ve sorunsuz bir şekilde çoklu görevlendirmelerde bulunabilecekler. Ek olarak ‘Easy Setting Box’ ile oyuncular ekranı bölebilecek, ya da isterlerse farklı büyüklüklerde çok sayıda ekranı tek bir tıklama ile oluşturabilecekler. Picture-by-Picture fonksiyonu da, orijinal görüntü kalitesinde azatlıma gitmek zorunda kalmadan dahili kaynakları bağlayarak, görüntüleme imkanını beraberinde getiriyor” diyor.

Bu monitörde döndürme ve eğimlendirme yaparak yükseklik ayarlamaları da yapabiliyorsunuz. PC ya da herhangi bir şeyi monitöre bağlamak için iki adet HDMI girişi ve bir de DisplayPort bulunuyor. Ve tabii bir adet de ses çıkışı mevcut.

Samsung monitörün fiyatı konusunda bir açıklama yapmadı ama yakında, Almanya’ da dahil olmak üzere Avrupa çapında mağazalarda olacağını belirtti. Firma aynı zamanda 2017 IFA Berlin fuarında da monitörü sergilemeyi planlıyor.