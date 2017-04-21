Galaxy S8'deki Kırmızı Ekran Hatası Güncellemeyle Giderildi

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8'de yer alan kırmızı ekran hatasının güncelleme ile giderildiği açıklandı. Ayrıca, sorunu devam eden kişilere telefon değişimi sözü verildi.

Telefon almak için 4000 TL ücret ödediğinizi, telefonunuzu aldığınızı, bir süre kullandıktan sonra telefonun ekranının kırmızı tonuna döndüğünü görseydiniz tepkiniz nasıl olurdu? Galaxy S8 alan kullanıcıların başına tam olarak bu geldi. İlk başlarda kısa süreli bir kalp krizi geçirmeleri muhtemel olan kırmızı ekran hatası, Samsung tarafından düzeltildiği açıklandı. Telefonun yazılımsal bir sorunundan dolayı meydana gelen hata, bugün yayınlanan güncelleme ile giderildi.

Güney Kore’li teknoloji firması, telefonun ekranını çok kırmızı gördüğünü düşünen müşterilerine, bu sorunu ortadan kaldırmak için renk dengesini yeniden ayarlayabildiklerini söylemişti ancak, şirket işleri sağama alarak güncelleme ile işleri yoluna oturtmayı tercih etti. Eğer, bu sorun bu güncellemeden sonra bile devam ediyorsa, Samsung servis merkezleri, telefonları ücretsiz olarak değiştirecek.

Ekranın neden kırmızıya kaydığı hakkında pek çok açıklama yapılıyor. Bazı kişiler, kırmızımsı tonun RGB alt piksellerinin çapraz kontaminasyonundan kaynaklanabileceğini söylerken, bazıları ise OLED panelinde parlak organik materyallerin düzensiz bir şekilde çökmesinin sebep olduğunu savundu. Sorun ne olursa olsun Samsung sorunu çözeceğini açıkladı. Cebimizde patlayan telefon olmadığı sürece her şey düzeltilir. Önemli olan telefonun patlamaması. Eğer, elinizde Galaxy S8 varsa ve ekranın çok kırmızı olduğunu düşünüyorsanız, ayarlardan renk dengesini kalibre etme üzerinden ekranı düzeltmeye çalışabilirsiniz.