Samsung ödeme sistemi Samsung Pay'i Galaxy S8 ailesiyle birlikte Türkiye'de kullanıma sundu. Peki Samsung Pay özelliği nedir? Samsung Pay nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde!

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde yayınladığımız haberimizde Samsung'un Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleriyle birlikte mobil ödeme sistemi Samsung Pay'i de ülkemizde kullanıma sunabileceğini Webtekno olarak sizlere aktarmıştık.

Bugün İstanbul, Volkswagen Arena'da gerçekleştiren lansmanla birlikte Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus resmi olarak tanıtıldı ayrıca sizlere belirttiğimiz gibi Samsung Pay özelliği de Türkiye'de kullanıma sunuldu. Peki Samsung Pay nedir? Samsung Pay nasıl kullanılır ve hangi cihazlar Samsung Pay'i destekliyor? Gelin, konuyla ilgili detaylara geçelim.

Samsung Pay nedir?

Geleceğin ödeme seçeneklerinden biri olarak görülen Samsung Pay, temel olarak NFC teknolojisiyle birlikte kredi kartı taşımadan kredi ya da banka kartınızla telefonunuz üzerinden ödeme yapmanızı sağlayan bir ödeme teknolojisidir. Dünyanın en büyük iki ödeme şirketi Mastercard ve Visa lisansı sayesinde bu şirketlerin teknolojilerini kullanan kartlarınızı ekleyebileceğiniz Samsung Pay'e sadece bir kez kredi kartınızı ya da diğer kartlarınızı tanımlayarak daha sonra temassız ödeme noktalarında ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Aynı zamanda Samsung Pay sistemi sayesinde normal kredi kartı taşıdığınızdan daha güvenli bir şekilde ödeme yapabiliyorsunuz. Samsung Pay'de eğer cihazınız destekliyorsa parmak izinizi okutarak ya da iris tarayıcıyı kullanarak ödemenizi onaylayabiliyor ve böylelikle olası bir güvenlik açığını en aza indiriyorsunuz. Elbette bu verilerinizin dijital ortamda tutulması bazı güvenlik açıklarında bazı güvenlik problemlerini doğurabilir bu noktada da temkinli olmanızda yarar var.

Nasıl kullanılır?

Samsung Pay'i kullanmak için öncelikle uygulamayı Samsung'un uygulama mağazasından indirmeniz ve Samsung hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Ardından karşınıza çıkan arayüzde Visa ya da Mastercard kullanan kredi ya da banka kartlarınızı Samsung Pay'e tanımlayabilir ve güvenlik yönetiminizi belirleyebilirsiniz. Bunun dışında farklı bir işleme gerek kalmadan temassız ödeme noktalarında Samsung Pay ile ödeme yapmanız mümkün.

Hangi cihazlar destekliyor?

Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy Note 5, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy A (2016) serisi, Galaxy A (2017) serisi, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus cihazları şu anda Samsung Pay teknolojisini destekliyor ancak bazı yıllara ait Galaxy A3 modellerinde bu özelliğin desteklenmesi farklılık gösterebiliyor.

Eğer siz de yukarıdaki cihazlardan birine sahipseniz Samsung Pay özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ne zaman kullanıma sunulacak?

Samsung Pay, ülkemizde bu yılın son çeyreğinde kullanıma sunulacak.