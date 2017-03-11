Samsung Pay, Orta Segment Modellere Geliyor

Samsung Pay, gelişmekte olan ülkelere özel olarak Samsung Pay hizmetini getirecek.

Samsung, yakında kendi ödeme sistemini daha fazla cihaza sunmayı hedefliyor. Apple Pay ve Android Pay'in gördüğü ilgiden dayanak alan Samsung, şimdiye kadar ödeme özelliğini yalnızca amiral gemileri için sunmuştu. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Samsung Pay hizmetini orta segment telefonlara da sunmaya karar verdi.

Gelişmekte olan ülkelerde, tıpkı bizimki gibi, amiral gemilerinden daha çok giriş ve orta segmentteki telefonlar daha çok rağbet görüyor. Alım gücü ve vergilendirme oranlarının bunda etkisi büyük. Samsung da bu tür ülkelerde daha etkin bir pazar hakimiyeti kurmak istiyor. Anonim kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung, bu yeni politikasında Hindistan'ı pilot bölge olarak kullanacak.

"E orta segment telefonlarda parmak izi okıuyucusu yok, nasıl çalışacak sistem?" sorusunu duyar gibiyiz. Samsung Pay, orta segment telefonlarda PIN koduyla çalışacak. Bu yüzden parmak izi okuyucusuna gerek kalmayacak. Samsung'un şu anda sistemle alakalı Hindistan'da etkin olan ödeme hizmetleriyle görüşmelerini sürdürdüğü söyleniyor.

Eğer her şey yolunda giderse sistem çok geç kalmadan Hindistan'da kullanılabilir hale getirilecek. Samsung Pay'in Apple Pay'den farkı ise Magnetic Secure Transmission (Manyetik Güvenli Aktarım) özelliğini sunuyor olması. Bu teknoloji, kredi ve banka kartlarında kullanılanla aynı. Bu sebeple güncel NFC terminalleri gerekmeyecek.

Bu tür mobil ödeme sistemlerinin ülkemizde de aktif bir şekilde kullanılmasını bekliyoruz. Peki ya siz?