Samsung, Snapdragon 845 Çiplerinin Birçoğunu Satın Aldı

Oldukça güvenilir bir kaynağa göre Samsung, daha önceden de yaptığı gibi, şu anda piyasadaki Snapdragon 845 çiplerinin büyük bir çoğunluğunu satın aldı.

Yeni sızıntılara göre Samsung, Qualcomm'un en iyi yonga setini, piyasadaki rakiplerini bırakmamak ve daha hızlı üretimler sağlamak adına satın aldı. Üstelik sızıntılar, oldukça güvenilir bir kaynak olarak gösterilen @Ice'dan geldi.

İddiaya göre Samsung, daha önceden de yaptığı bir hamleyi tekrarlıyor. Bu hamle elbette piyasadaki Snapdragon 845 yonga setlerinin büyük bir kısmını satın almaktan geçiyor. Satın alınan çiplerin, Amerika'da satışa sunulacak olan Samsung Galaxy S9'da kullanılması bekleniyor. Zaten Samsung, Avrupa ve Asya için kendi çipini, Exynos 9810'u pazarlayacak.

Ayrıca yeni gelecek Galaxy Note 8'in bir üst modeli olacak olan Galaxy Note 9 için de aynı yonga seti kullanılabilir. Samsung'un, piyasadaki yonga setlerinin neredeyse hepsini toplamasından en kısa süre içerisinde üretime geçmeyi hedeflediğini anlıyoruz. Hatta belki üretimlerin bir kısmı başlamıştır bile.

Yine de açık bir şekilde Samsung elini çabuk tutuyor ve rakiplerinden ne olursa olsun geri kalmaması gerektiğini biliyor.