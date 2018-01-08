Yapay zeka destekli yeni Samsung Q9S 8K QLED TV, şirketin iddiasına göre herhangi bir görüntüyü 8K çözünürlüğe yükseltmeyi başarıyor ve en iyi atmosferi yaratmak için sesleri yeniden dengeliyor.

UHD televizyonların henüz tüketiciler arasında yaygınlaştığını söylemek mümkün değil. Dolayısı ile 8K televizyonların kolaylıkla ulaşılabilir cihazlar olması için biraz daha beklememiz gerekecek. Zira sadece birkaç yıl önce fahiş fiyatlara satılan 4K TV’ler, şu anda kampanyalar ile 2000 TL’nin altına iniyorlar.

Varsayalım ki bir 8K televizyona sahip oldunuz; yine de her şeyin mükemmel olduğunu söylemek mümkün değil. Zira 8K çözünürlükte çok az görsel içerik bulunuyor. Dolayısı ile 8K TV'niz olsa dahi televizyonunuzun yeteneklerinden tam olarak faydalanamıyorsunuz.

Samsung, yapay zeka teknolojisini tam da bu noktada geliştiriyor. Şirketin iddiasına göre yapay zeka destekli yeni Samsung Q9S 8K QLED TV, ekrandaki görsel içerik ne olursa olsun 8K çözünürlüğe yükselterek televizyonun yüksek çözünürlüğünden maksimum şekilde faydalanmanızı sağlıyor.

Yapay zeka, düşük çözünürlüklü görüntüleri 8K çözünürlüğe yükseltmek için milyonlarca görselin olduğu bir veri tabanı kullanır. Kullanıcı herhangi bir düşük çözünürlüklü kaynak görüntü açtığında yapay zeka en uygun filtreyi seçerek görüntü kalitesini yükseltir.

Fakat bu durum görüntülerin bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle yapay zeka görüntü işlemeyi 64 kat arttırarak renklerin tonlamasını en iyi seviyeye getirir. Ayrıca görsel netliği arttırmak ve daha zengin bir kontrast sunmak için görsel içerikteki nesneleri kategorize eder.

Samsung, yapay zeka teknolojisini yalnızca en üst seviye görüntü kalitesi sunmak için kullanmıyor. Ayrıca 8K kalitedeki atmosferi en iyi şekilde hissetmeniz için sesi de yeniden dengeliyor. Örneğin yapay zeka, maç izlerken kendinizi statta gibi hissetmeniz için taraftarların sesini arttırır.

Samsung’un açıklamasına göre Q9S 8K QLED TV bu yılın ikinci yarısından itibaren tüketicilere sunulacak. Bu üstün yetenekli akıllı TV, 65 inçten büyük ekranlara sahip olacak. Samsung, Q9S’in görsellerini göstermedi, fakat şirketin söylediğine göre cihazın tasarımı 2013 yılında tanıtılan 4K easelstyle TV’ye benzeyecek.