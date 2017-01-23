Note 7, tüm Galaxy Note serisinin yüz karası oldu, ancak Note 8 meşaleyi devralıp yola devam edecek.

Büyük beklentiler ile tanıtılan Galaxy Note 7'de adeta hüsrana uğrayan Samsung, mobil cihaz sektörünün son zamanlarda gördüğü en ciddi skandallardan birinin de ister istemez merkezine oturmuştu.

Önce Note 7 satışlarını durduran, ardından dünya genelinde tüm Note 7 cihazlarını geri çağırarak kullanıcıları S7 ve S7 Edge'lere yönlendirmeye çalışan Samsung'un, bu olay ardından Note serisini de sonlandıracağı konuşulmaktaydı.

Tabii bu olaydan sonra muhtemel Note 8 cihazı için bazı sızıntılar vb şeyler oldu ancak Samsung cephesinden, Galaxy Note serisinin devam ediğ etmeyeceğine dair resmi bir açıklama gelmemişti. Bu güne kadar. Şirketin yıl içindeki planları hakkında bir röportaj gerçekleştiren mobil cihaz bölümünün başındaki isim Koh Dong-jin, Galaxy Note 8'in resmi olarak geleceğini de duyurdu.

Daha önceden Galaxy Note serisinin yeni bir isim ile 'tazelenmiş' olarak gelme ihtimali konuşulmaktaydı. Ancak Dong-jin'in açıklamalarına göre böyle bir durum söz konusu olmayacak. Sebep ise -Dong-jin'e göre- çoğu kullanıcının Note serisine karşı olan bağlılığı ve serinin devamını istemesi.

Aslında bu söylem ne kadar doğru bilemiyoruz. Zira son Note 7 olayından sonra Samsung, Note 7 sahiplerinin sadece %17'si farklı bir Samsung cihazı kullanmayı düşünebileceğini belirtirken ciddi bir çoğunluk tercihini iPhone'dan yana kullanmıştı.

Samsung gerek S8 gerekse yeni Note cihazı konusunda oldukça sıkı çalışmakta. Bakalım sonuç olarak karşımıza nasıl cihazlar çıkacak.