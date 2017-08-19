Samsung Galaxy Note 8'in Reklam Videoları Yayınlandı!

Samsung, Galaxy Note 8'i resmi web sitesinde yayınladı fakat kısa süre sonra kaldırdı. Ayrıca Note 8'in reklam videoları da şirketin Güney Kore resmi YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanmış durumda.

Samsung, Note 8 ile ilgili reklam videoları tanıtmayı ihmal etmedi. Yayınlanan videolarda, cihazları değil de bir nevi yapabildiklerini görüyoruz. Videolarda, cihazların özellikle kamera ve S-Pen özelliğine dikkat çekiliyor. Ayrıca elbette bir de "Do bigger things" sloganını görüyoruz. Cihaz biraz daha büyük bir ekran oranına sahip olacağından ve gelişmiş bir S-Pen deneyimi sunacağını da anlayabiliyoruz.

Ayrıca Güney Koreli şirket henüz tanıtılmayan Galaxy Note8 akıllı telefonuna da resmi web sitesinde yer verdi. Bununla birlikte aradan çok kısa süre geçtikten sonra tüm içerik kaldırıldı.

Ancak içerik kaldırımadan önce cihazın 64GB'lık opsiyonu da gözükmüş oldu. Üstelik cihazın model numarası ve diğer özellikleri de gözlerden kaçmadı.

Şu anda içerik tamamen silindiği için görmek mümkün değil ancak bir süredir, isteyerek veya istemeden, şirketlerin birçok hata yaptığını ve sızıntılar sağladığını görüyoruz. Zaten Note 8 hakkında her şeyi biliyorduk ancak yapılan hata, cihazın erken tanıtılacağı konusunda insanları şüpheye düşürdü.

Ayrıca yayınlanan reklam videoları hala geçerliliğini koruyor ve aşağıdan videoları izleyebilirsiniz.