Samsung, S-Pen'li Yeni Bir Chromebook Üretiyor

Samsung, "Nautilus" kod adlı yeni Chromebook'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın bir S-Pen ile birlikte geleceği söyleniyor.

Samsung'un, Chromebook Plus ve Chromebook Pro'yu duyurmasından bu yana neredeyse bir yıl geçti.Alüminyum gövde ile yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekran sunan Plus ve Pro, 600 $ 'ın altındaki Chromebook'ların neler gösterebileceğinin en net örneğiydi. Bunun üzerine iki cihaz da şimdi Samsung'un ikonik kalemi olan S-Pen ile geldi. Son gelen söylentilere göre bu iki dizüstü bilgisayarın başarısını gösterdiği iddia ediliyor ve Samsung da S-Pen ile bir başka Chromebook'u başlatmaya hazırlanıyor.

Chrome Unboxed daha önce Nautilus'un Samsung tarafından piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. Chromebook Pro ve Chromebook Plus için sırasıyla "Kevin" ve "Caroline" kod adlarıyla ilişkilendirerek, Nautilus'un Samsung yapımı bir cihaz olması muhtemel olduğu belirtilmişti. Şimdi bu söylentilerin üzerine yeni kanıtlar geldi.

Yeni gelen kanıtlar bazı kodların sızdırılmasıyla gösterildi. Bunun yanında cihazın duyurulacağını onaylayan herhangi bir belge, hiçbir fotoğraf veya referans bulunmuyor. Yine de Samsung'un böyle bir cihaz üzerinde çalıştığı varsayılsa da yakın zamanda duyurulacağı düşünülmüyor. Zira yakın zamanda CES ve MWC olmak üzere iki önemli teknoloji fuarı bulunuyor.