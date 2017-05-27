Samsung S8 ve S8 Plus'ınızı Tanka Çeviren Kılıf: RhinoShield!

Samsung S8 ve S8 Plus'ı ciddi darbelerden koruyan RhinoShield kılıfı ve özel kırılmaz camlarıyla telefonunuz bir tank kadar dayanıklı olacak.

Mükemmel performansları ve muazzam tasarımlarıyla tüm dikkatlerini üzerlerine çeken Samsung S8 ve S8 Plus, şüphesiz ki alınabilecek en güzel telefonlardan ikisi. Göz çarpıcı tasarımlarını, sıkıcı kılıflarla örtmek sizin de canınızı sıkıyorsa, bu kılıf tam size göre demektir. RhinoShield CrashGuard tampon kasasıyla büyük bir korumaya sahip olabilirsiniz. Bu tampon kasa telefonun yanlarının yanısıra arka ve ön tarafına da koruma sağlamakta.

Kılıf yalnızca 12 gram ağırlığında olmasına rağmen, piyasadaki diğer markalardan çok daha iyi bir darbe koruması sağlıyor.

Bu kılıflardan birini Amazon veya RhinoShield web sitesi üzerinden 25 dolara alabilirsiniz.

Tercih edilebilir renkler arasından siyah, gri veya koyu mavi'den birini seçebilirsiniz.

Telefonunuzun arkasının da çizilmelerden korunmasını istiyorsanız ve bu tampon kasa kılıfları da beğendiyseniz, bu duruma RhinoShield'ın bir çözümü var. Temperli cam ekran koruyucusu ile gelen şeffaf arka koruma katmanları telefonuzu çizilmelerden koruyacak. Aşağıdaki videodan yapılış şeklini görebilirsiniz.