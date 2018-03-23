Samsung, S9'un Dokunmatik Ekran Sorununu İnceliyor

Gelişen teknoloji ile birlikte, şirketler hep daha iyisini yapmaya odaklanıyor. Ancak kimi zamanda bazı şeyler gözden kaçabiliyor. Bu bağlamda son zamanlarda gelen kullanıcı yorumlarına göre, Samsung’un yeni amiral gemisi S9, büyük bir dokunmatik ekran sorunu yaşıyor.

Reddit ve XDA gibi forumların çeşitli raporlarına göre, Samsung’un iki yeni amiral gemisinde dokunmatik ekran problemleri yaşandığı ortaya çıktı. Bu bağlamda konuşan S9 kullanıcıları, ekranların kimi kısımlarında ölü bölgelerin olduğunu ve dokunmatik hassasiyeti konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığına dair söylemlerde bulundular.

Konu hakkında araştırmalarda bulunan ve müşteri memnuniyeti sağlamaya odaklanan şirket, bu tarz problemleri yaşayan kullanıcılarından, kendilerine ulaşmalarını istedi. Bunun yanı sıra Samsung, müşterilerini mağdur etmeden sorunu çözeceklerinin de altını çizdi.

Samsung tarafından kabul edilen ve araştırılan bu hatanın, yazılım tabanlı mı yoksa donanım tabanlı mı olduğu şu an için bilinmiyor. Bunun sonucu muhtemelen gelecek günlerde metlik kazanacaktır. Ancak bu hata, Samsung’a itibar kaybettirecek gibi görünüyor. Konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Samsung bu büyük sorunu, müşterilerini memnun kılarak halledebilecek mi?