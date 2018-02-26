Samsung, S9'un Çift SIM Seçeneğini Önce Almanya'da Sunacak!

Samsung, MWC 2018'de tanıttığı yeni amiral gemisi S9'u Almanya'da, Hibrit Dual SIM desteği ile satışa sunacak.

Samsung, bildiğiniz gün geçtiğimiz gün MWC 2018 etkinliğinde yeni amiral gemileri olan Samsung Galaxy S9 ve S9+ modellerini tanıttı. Birçok geliştirmeyi ve güncel teknolojileri barındıran Galaxy serisinin yeni üyeleri, bu sene içinde epey ses getireceğe benziyor. Bu haberimiz ise, yeni amiral gemisi S9'un en çok merak edilen bir özelliği ile ilgili.

Samsung Galaxy S9'un dahili depolama alanı, MicroSD kartlar ile şimdi tam 400 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Galaxy S8'de bu miktar 256 GB idi. Hibrit çift SIM sistemi sayesinde iki SIM kart kullanabiliyorsunuz. Yakınlarınızla iletişimde kalabileceğiniz özel hattınızla, iş görüşmelerinizi yaptığınız şirket hattınızı ayrı bir şekilde aynı telefonda kullanabiliyorsunuz.

Tabii iki SIM kart kullandığınız takdirde MicroSD kart seçeneğiniz devre dışı kalıyor. Tüm bu özellikler kulağa hoş geliyor fakat görünen o ki, çift SIM desteği ilk etapta sadece Almanya'daki kullanıcıların hizmetine sunulacak. Tanıtımda cihazın çıktığı her yerde opsiyonel sunulacak gibi gözükmesine rağmen, işler hiç de göründüğü gibi değil. Haber ise Almanya'daki özel bir telekomünikasyon şirketi, S9'un çift SIM'li seçeneklerini web sitesinde paylaşmasıyla ortaya çıkmış durumda. S9, çift SIM desteğiyle ülkemizde satışa sunulsa alır mıydınız? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.