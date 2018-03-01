Samsung S9'un Yüz Tarayıcısı, iPhone X'ten Daha Güvensiz

Samsung'un en yenisi Galaxy S9, yüz tanıma özelliğinde "güvenlik" bakımından sınıfta kaldı.

Samsung Galaxy S9 her ne kadar MWC 2018'in en iyi telefonlarından biri olsa da, yüz tanıma teknolojisinde iPhone X'un gerisinde kalıyor. Önceki yıllara göre büyük gelişme gösteren S9'un yüz tanıma sistemi hâlâ yetersiz. Samsung Galaxy S8 ve Note 8 cihazlarında kullanılan Iris tarayıcı fotoğrafla kandırılabiliyordu. Üstelik Samsung, yüz tanıma sistemini Samsung Pay için kullanım imkanı sunmayarak, sistemine güvenmediğini açıkça ortaya koymuştu.

Araştırmacılara göre Samsung, Galaxy S9 modelinde güvenlikten ziyade hızlıca yüzünüzü tanımak için çalışmış. Çok daha hızlı kilit açma imkanı sağlayan yeni tarayıcı, maalesef çok güvenli değil. Eski cihazlarda kullanılan 2D yüz tanıma sistemiyle, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan Iris tarayıcıyı birleştirerek hızlı bir deneyim sunmayı hedefleyen Samsung, kullanıcı deneyimine daha çok önem vermiş gibi görünüyor.

Daha önce birçok kez kandırılan Galaxy S8'in Iris tarayıcısı, hacker grubu "Starbug" tarafından kontakt lens ile kandırılmıştı. Grubun lideri, S9'larda kullanılan "Intelligent Scan" adlı yeni sistemi hacklemek için hevesli olmadıklarını söyledi. Yeni tarayıcının çok fazla bir değişiklik sunmadığını iddia eden hacker, tekrardan aynı şeyi yapmanın eğlenceli olmayacağını belirtti. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, hâlen parmak izi tarayıcısı kullandığı için yüz tanıma teknolojilerine yeteri kadar önem vermiyor mu? Yoksa çekik gözlü amcaların işleri istediği gibi gitmiyor mu?