Dev şirket, 26 Mayıs tarihinde oynanacak Liverpool FC ve Real Madrid CF final maçını izleyecek olanları gerçek anlamda çıldırtmayı düşünüyor.

26 Mayıs tarihinde Liverpool FC ve Real Madrid CF arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı için izleyiciler, geri sayıma başladılar bile. Bu heyecan dolu dakikalarda dev şirket Samsung, izleyicilerini çıldırtacak bir reklam kampanyası düzenleyecek.

Özellikle Birleşik Krallık'taki izleyicilerin tepesini attıracak bu kampanyada izleyiciler, maçı soluksuz takip ederken kısa süreli bir reklam ile karşılacak. Bu esnada televizyonun bozulduğunu zannedecek seyircilerin TV ekranları bir anlığına kararacak ve sonrasında karıncalanmaya başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin olacağı yayının bir anda gelecek reklamlarında popüler dizilerden Coronation Street de olacak. Bu yüzden 8 milyondan fazla TV bir anda kapanacak. Muhtemelen özellikle Birleşik Krallık'taki fanatik futbolseverleri kızdıracak bu reklam, bir anlık iç savaşa bile sebep olabilir gibi...

Samsung'un böyle sinir bozucu bir kampayasının altında yatan neden ise, markanın yeni QLED televizyonlarında yer alan televizyonlarda kapalı haldeyken çalışan 'Ambient Mode' tanıtımı. Bu mod, televizyon çalışmadığı anlarda bile arka plandaki görüntüyü alıyor ve birtakım bilgileri seyirciye sunuyor.