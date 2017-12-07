Samsung Valisi Kaymak’ın ‘dünya markası olsa da Samsung’un Samsun’un önüne geçmemesi lazım’ demesinin ardından Samsung Yönetim Kurulu Başkanı, Seul’a ziyarette bulunan Türk milletvekili aracılığıyla Kaymak’a selam söyledi.

Güney Kore’ye ziyarette bulunan Başbakan Binali Yıldırım ve beraberinde heyet, Samsung Genel Merkezi’ne de bir ziyarette bulundu. Heyet, ziyaret esnasında görüştükleri Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Hyun Suk- kim’le bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Heyette bulunan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu fotoğrafı Twitter’dan "Başbakanımızla Güney Kore’de Samsung Genel Merkezini ziyaret ediyoruz. Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Hyun-Suk Kim’in Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak’a selamı var:)" mesajıyla paylaştı.

Hatırlayacağınız üzere Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Samsun'un tanıtımını artırmak ve şehir ile ilgili fotoğrafların paylaşımını yükseltmek için başlatılan 'LikeSamsun' projesi töreninde konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bazen, 'İnternet tarayıcılarından Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor' diyorlar. Ben de bazen Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor. Samsung dünya markasıdır ama Samsun’un önüne geçmemesi lazım. Bu konuda Samsun’u seven, gönül veren Samsun’un geleceği için çırpınanlardan bu projenin desteklenmesini istiyorum" demişti.