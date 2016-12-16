Samsung, Sanal Gerçeklik Gözlüğü Gear VR'ı Seri Haline Getiriyor

Teknoloji devi Samsung, sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR'ın yeni versiyonları Gear VR 2 ve Gear VR 3 üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

Galaxy S6 akıllı telefonlarıyla birlikte sanal gerçeklik dünyasına adım atan Samsung, Oculus iş birliğiyle Gear VR adını verdiği sanal gerçeklik gözlüğünü geliştirerek mobil cihazlarda VR teknolojisinin ilerlemesinde önemli bir rol oynamıştı.

Sanal gerçekliğin geleceğine inanan ve bu alanda yeni ürünlerini sürdürmek isteyen Samsung şimdi ise Gear VR sanal gerçeklik gözlüğünün iki yeni versiyonu olacak Gear VR 2 ve Gear VR 3 üzerine çalıştığını duyurdu.

Ortaya çıkan bilgilere göre Gear VR 2 çok yakın bir tarihte tanıtılacak ve Gear VR 3 ise 2017 yılı içerisinde olmasına rağmen yılın ikinci yarısında resmi olarak duyurulacak. Yeni nesil Gear VR 2 ve Gear VR 3 sanal gerçeklik gözlükleri, sadece telefonu takıp içeriği görebileceğiniz basit bir araç olmak yerine size gerçek anlamda ilginç deneyimler yaşatacak.