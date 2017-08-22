Samsung'un yeni sesli asistanı Bixby'nin global olarak kullanıma sunulmasından sonra şirket, Bixby'i daha iyi özelliklerle daha fazla dilde ve cihazda hizmete sunmak istediklerini açıkladı.

Samsung, bu yılın şu ana kadarki en iyi telefonunu tanıtırken, en önemli özelliklerden biri olarak yeni sesli asistanı Bixby’i göstermişti. Fakat Bixby, S8’in kullanıcılara sunulduktan sonra yalnızca Güney Kore’de aktif olarak kullanılabiliyordu. Temmuz ayında ise Amerika’daki kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Bugüne geldiğimizde ise Bixby 200’den fazla ülkede kullanıma sunulmuş durumda. Bu da Bixby’nin artık Apple’ın Siri’sine ve Amazon’un Alexa’sına rakip olduğu anlamına geliyor. Tabii Bixby henüz yeni bir sesli asistan olduğu için rakipleriyle çok boy ölçüşemiyor, ancak Samsung’un Bixby ile ilgili beklentileri oldukça büyük.

Bixby ilk tanıtıldığında Samsung’un planı, onu çok daha fazla cihaza sunmaktı. Fakat globalde S8’e yeni geldiğini düşünürsek S7 ya da diğer cihazlara ne zaman gelir bilemiyoruz. Gelen sızıntılar ise Samsung’un kendi akıllı hoparlörünü geliştirmeyi planladığı yönünde.

Bixby gelecekte çok daha fazla dilde, çok daha fazla özellikle, üçüncü taraf yazılımlarla uyumlu bir şekilde çalışacak. Fakat bunun için biraz daha zamana ihtiyaç var.

Bixby konusunda açıklama yapan Samsung, ‘’Bixby’nin ses yeteneklerinin geliştirilmesi, daha işlevsel bir sesli asistan olması için ilk adım. Gelecekte Bixby, çok daha fazla cihazda, çok daha akıllı ve kişiselleştirilebilir olacak. Ayrıca, çok daha kesintisiz bağlantı kurmayı öğrenecek.’’ dedi.