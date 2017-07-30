Samsung Silikon Teknolojisine Odaklanmaya Devam Ediyor

En büyük mikroişlemci üreticisi olarak Intel'i yerinden eden Samsung, bu alanda yatırıma devam ediyor.

Samsung geçtiğimiz çeyrekte dünyanın en yüksek işletme karını elde ederek en karlı şirket konumuna gelmişti. Uzmanlara göre bu trend yıl sonunda bile devam edecek.

Sonbahar aylarında tanıtılacak 1.000 dolarlık iPhone 8'e rağmen Samsung'un çılgınca kazanmaya devam edeceğini öngören uzmanlar, şirketin kendi rekorunu kırmaya devam edeceğini düşünüyor.

İşlemci departmanında 10 nanometrelik üretim bandını da tarihe kaldırmak isteyen Samsung, önce 8nm, ardından da 4nm'ye kadar teknolojisini küçültmeyi hedefliyor. 4nm'ye kadar olan transistörlerin üretimi için yeni bir yazdırma teknolojisi geliştirdiğini ifade eden firma, 4nm için de tamamen yeni bir transistör dizaynı oluşturacaklarını söyledi. Bu yeni tipin ortaya çıkışı için de tarih 2020 olarak belirlendi.

Galaxy Note 8 hakkında da ufak ufak bilgi veren firma yetkilileri; "2011 yılından bu yana tüm Note modellerinin sahip olduğu özelliklerin daha gelişmiş bir hali Note 8 ile bir araya gelecek." dedi. Üretkenlik odaklı olacak ve S-Pen ile desteklenecek Note 8 modeli 23 Ağustos'ta New York'ta tanıtılacak.