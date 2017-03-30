Samsung'dan Yepyeni Akıllı Ev Sistemi: SmartThings Hub

Samsung'un yeni akıllı yönlendiricisi gün yüzüne çıktı. Tüm akıllı ev aletlerine tek noktadan komut vermenizi sağlıyor.

Akıllı ev donanımları ve asistanları gün geçtikçe ev içindeki hayatı daha da kolaylaştırmak için geliştiriliyor. Apple ve Amazon gibi bu alanda öncü firmaların ürünleri ya da bir nevi “yönlendiricileri” farklı markalardan aldığınız donanımları da destekliyor. Evimizin içindeki her komutumuz artık kablosuz ağların alıcıları tarafından algılanıyor; kahvenizi ısıtmak için bir ses komutu yetiyor.

Samsung’un ise size bu konuda yardımcı olmak için ürettiği bir cihaz var. Evinizde bulunan tüm akıllı cihazları SmartThings Hub cihazı aracılığıyla yönlendirmenizi sağlıyor. Kısaca tüm akıllı cihazları merkezi bir noktadan yönlendirmeniz için geliştirilmiş bir “router”

Firma tarafından “Connect Home Akıllı Wi-Fi Sistemi” denilen bir teknoloji ile çalışıyor. Küçük bir paket halinde Samsung SmartThings merkezi olması nedeniyle oldukça düzgün. Söz konusu teknoloji Bluetooth 4.1, Wi-Fi, Zigbee veya Z-wave üzerinden akıllı ev cihazlarıyla iletişim kurmanızı sağlıyor. Bu kadar kablosuz teknoloji desteği ile piyasada bulunan her akıllı cihazı Samsung’un yönlenydiricisiyle kullanmayı mümkün kılıyor.

Ürün tek veya üçlü bir paket halinde satılacak. Her birimin 140 metre karelik bir alanda çalıştığını belirtelim. Ayrıca Google WiFi gibi her istasyonda yalnızca bir Ethernet portu bulunacak. Daha fazla kablo bağlantısı isteyenler çoğaltıcı almak zorunda. Nitekim ürün kabloları ortadan kaldırmak, akıllı ev sistemlerine yön vermek için tasarlandı.

Henüz fiyat konusunda bir açıklama yok firmadan. Elbette elimize bilgiler ulaşır ulaşmaz sizlere bildireceğiz, takipte kalın :)