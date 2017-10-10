Samsung, Galaxy S9'lar İçin Snapdragon 845 Siparişi Verdi!

Samsung, Snapdragon 845'lerin ilk üretimini yalnızca kendisine alacak. Bu durumun diğer telefon üreticilerinde sıkıntılı durumlar yaşatacağı düşünülüyor.

Bir dönem devam eden sızıntı haberlerinin birazcık azaldığı günleri yaşıyoruz. Merakla beklenen pek çok telefonun çıkış tarihine uzun bir dönem olduğu için yeni sızıntı haberleri gelmiyor. Dün ortaya atılan bir haber ise bu sızıntıların yavaş yavaş gelmeye başlayacağını gösteriyor.

Ağustos ayında, Samsung Galaxy S9 ve S9+ ikilisi için Qualcomm Snapdragon 845 yongaları sipariş ettiği ortaya çıkan Samsung’un yeni sızdırılan bilgilerine göre yeni yonga setinin ilk üretiminin tamamının Samsung’a gönderileceği öğrenildi.

Geçen sene Samsung buna benzer bir hamle yapmış ve sonucunda LG’nin bir önceki senenin yonga setleri olan Snapdragon 821’leri almasını sağlamıştı. LG’nin bu olaydan ders alarak yonga setlerini önceden sipariş verdiği biliniyordu, ancak Qualcomm’un Samsung’la karşı karşıya gelmek istemeyeceğini biliyoruz.

Tüm bunlarla birlikte Galaxy S9 ve S9+’ın Mart ayının ortalarına doğru satışa sunulması bekleniyor. Erken satışa sunulacak telefonların tahminlere göre Şubat sonunda gerçekleşecek MWC 2018’de tanıtılması bekleniyor. Şu anda bunların hepsi söylenti olmasına rağmen, yakın zamanda daha çok detay ortaya çıkacaktır.