Samsung Galaxy Note 9'da Tasarım Değişikliğine Gidildi

Samsung'un planlarına göre şirketin bir numaralı amiral gemisi serisinin yeni üyesi olan Galaxy Note 9, Temmuz ayında tüketicilere tanıtılacaktı. Fakat gerçekleştirilen son dakika tasarım değişikliği, cihaz lansmanının ertelenmesine neden oldu.

Güney Kore’den gelen bazı bilgilere göre Samsung, bir son dakika kararı ile Galaxy Note 9 tasarımında değişiklik gerçekleştirmeye karar verdi. Fakat bu değişiklik, cihazın görünümünü değil elde tutuş hissini geliştirmeyi amaçlıyor. Fakat bu değişikliklerin bazı olumsuz sonuçları da olmadı değil; Galaxy Note 9 lansman tarihinin ileri alınması gibi.

Söz konusu tasarım değişikliğine göre Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong, cihazın ekran camı kalınlığını 0.5mm inceltmek istiyor. Bu sayede cihazın elde tutuş hissiyatı geliştirilmiş olacak. Fakat bu değişiklik cihazın planlanan lansman tarihine 2 ay kala gerçekleşti ki bu da gerekli değişikliklerin yapılması için yeterli bir süre değil.

Önceki gelen bilgiler, Samsung’un Galaxy Note 9’u Temmuz ayında piyasaya sürmeyi planladığını, Ağustos ayında ise satışlara başlayacağını bildiriyordu. Fakat söz konusu değişiklik, cihazın lansmanının 2 hafta kadar ileri bir tarihe alınmasına neden oluyor. Bu da Samsung’un yeni Galaxy Note’u geçen yılki gibi Ağustosta tanıtacağı anlamına geliyor.

Samsung, Galaxy S6 ile başlamış olduğu ‘edge’ ekran tasarımını her geçen modelde geliştirmiş, Galaxy S9 modelleriyle de zirveye taşımıştı. Fakat kullanıcıların gözünde Galaxy S9’un Galaxy S8’den tasarım anlamında pek de bir farkı bulunmuyor ki bu da Samsung’u tasarımda yenilikler yapmak zorunda bırakıyor.