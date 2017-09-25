Samsung, Tehlikeli Dijital Açığına Karşı Alarmda

Cihazlarımızı Bluetooth bağlantısıyla kolayca avlanmalarını sağlayan ve kişisel güvenlik endişelerini bir anda tavan yaptıran BlueBorne açığı, mobil cihaz devi Samsung’u da harekete geçirdi. Firma, güvenlik yamalarını göndermeye başladı.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve dünyanın en tehlikeli dijital açığı olan BlueBorne, firmaların ve kullanıcıların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Eğer Bluetooh bağlantınız açıksa, kişisel bilgilerinizi çalmak için başka hiçbir şeye ihtiyaç duyulmamasını sağlayan yazılım açığının milyonlarca insanı mağdur ettiği söyleniyor.

Bunun üzerine Bluetooh bağlantılı ne kdar cihaz varsa bütün üreticiler alarma geçtiler ve yazılım açığını kapatmak için güncellemeler göndermeye başladılar. Google’ın eylül ayı güvelik yaması içine gelen önlem yazılımı ve Microsoft’un Windows’lara gönderdiği yama bunlardan ilkiydi. Samsung ise Android’in güvenlik yamasından yoksun olan birkaç modeli için yama yayınlayacak.

BlueBorne güncellemesini alacak cihazlar:

Galaxy Note 8

Galaxy S6 ve S6 Plus

Galaxy S5

Galaxy A6 (2016)

Galaxy S8 ve S8 Plus (Kesinlik kazanmış değil, fakat firmanın atlayacağını düşünmüyoruz)

Dün erken saatlerde Galaxy S7’lere gönderilen güncelleştirme içinde BlueBorne için önlem yazılımının da bulunduğu bilgisine ulaştık.

Bu açık, bilgisayar korsanlarının Bluetooth bağlantınız ile, cihazınızla eşleşmeden -ki bu ruhunuz bile duymadan demek- bilgilerinize ulaşabilmesini sağlıyor. Aynı zamanda cihazınıza kötü amaçlı yazılımlar yüklenebiliyor. Bundan da kötüsü, mahkemede delil sayılacak ve sizi suçlu duruma düşürebilecek dosyaların yüklenmesi bile mümkün.

Google’ın torpilli programı Android One cihazları ve Pixel modelleri Android ailesindeki en güvenli cihazlarken, Apple’ın bu açıktan nasibini almadığı söyleniyor. Eğer Bluetooth bağlantısını çok sık kullanan biriyseniz, gerekmedikçe ve kendinizi güvende hissetmediğiniz ortamlarda Bluetooth bağlantınızı kapalı tutmanız gerekiyor.