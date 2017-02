Samsung, Sony'den Galaxy S8 İçin Batarya Sipariş Etti

Samsung Galaxy Note 7’de yaşadığı batarya felaketinden sonra işini sağlama almaya karar veren Samsung, Galaxy S8’de kullanacağı batarya için üçüncü tedarikçi firma olarak Sony ile anlaştı.

Samsung’un başının 2016 yılında Galaxy Note 7 nedeniyle batarya konusunda oldukça derde girdiğini herhalde bilmeyen yoktur. İşte bu nedenden dolayı artık şirket, batarya konusunda ince eleyip sık dokuyor ve Samsung Galaxy S8’de kullanacağı batarya için birçok batarya üreticisiyle yakın temas halinde.



Samsung Galaxy S8 İçin Yapılan Konsept Tasarımlardan Biri

The Wall Street Journal’in bugün yaptığı habere göreyse, şirketin batarya konusunda yakın temasta olduğu şirketlerden biri de Japon teknoloji devi Sony. The Wall Street Journal’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, Sony, Samsung Galaxy S8 için lityum-iyon batarya sağlayacak olan üçüncü firma olacak. Söylenene göre, Samsung’un Sony’ye verdiği batarya siparişi, diğer iki batarya tedarikçisi olan Samsung SDI Co. ve Amperex’e verdiği sipariş miktarına oranla daha az.

Her ne kadar Sony, akıllı telefon pazarında Samsung’un bir rakibi olsa da sektörde böyle durumları görmeye zaten alışığız. Örneğin Sony’nin bu zamana kadar birçok firmaya kamera donanımı sağladığını biliyoruz. Bununla birlikte son olarak da Apple’ın yeni iPhone’da kullanmak üzere Samsung’tan OLED ekran sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.