Samsung, Sony'ye Savaş Açmaya Hazırlanıyor!

Pek çok farklı kulvarda global pazar lideri olan Samsung, şimdi de Sony'nin lider olduğu görüntü sensörü piyasasını ele geçirmeyi planlıyor.

OLED ekran, DRAM ve NAND flash bellek pazarında dünya lideri olan Samsung, gözünü farklı bir alanda daha dünya lideri olmaya dikmiş durumda. Güney Kore’den gelen bazı raporlar, Samsung’un görüntü sensörü üretim kapasitesini arttırmayı planladığını ve bu alanda dünya lideri olmayı arzuladığını belirtiyor.

Rapora göre şirket, akıllı telefonlarda 2’şer 3’er bulunan ve otonom araç pazarının oluşması ile artış gösteren görüntü sensörü talebinin kendine doğru yönelmesini hedefliyor. Şirket, Hwasung’daki DRAM üretimi için kullanılan bir tesisi görüntü sensörü üretecek şekilde değiştiriyor ve değişimin bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Dönüşüm tamamlandığında Samsung’un yaklaşık aylık 70 bin birim görüntü sensörü üretme kapasitesi olacak. Fakat şirket gözünü daha da yukarıya dikerek görüntü sensörü üretimi için bir hat daha açacak. Aylık 50 bin birim üretme kapasitesine sahip olan hattın tamamlanması ile birlikte Samsung’un aylık 120 bin birim üretme kapasitesi olacak.

Günümüzde görüntü sensörü üretimine %50’nin üzerinde pazar payı ile Sony liderlik yapıyor. Raporlara göre Sony’nin aylık 100 bin birim üretim kapasitesi bulunuyor. Samsung, yeni üretim hamlesi ile Sony’i karşısına almış gibi görünüyor. Japon şirketin Samsung ile savaşta güçlü kalabilmesi için ciddi yatırımlar gerçekleştirmesi gerekebilir.