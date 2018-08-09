Samsung bugün başlayan Unpacked 2018 etkinliğinde Spotify ile ortaklığını ve cihazlara gelecek yeni özellikleri duyurdu. İki şirketin işbirliği ile Spotify artık Samsung'un varsayılan uygulamalarından biri oldu.

Samsung ve Spotify, Galaxy Home gibi akıllı hoparlörler, TV’ler ve akıllı telefonlarda yer alacak bir müzik servisi eşleştirerek ortaklığa başladı. New York’ta gerçekleşen Samsung’un Unpacked 2018 etkinliğinde, Spotify’ın, Samsung cihazlarında sabit ve temel bir uygulama olarak yer alacağı duyuruldu.

Yapılan anlaşmayla birlikte, yeni bir Samsung cihazı aldığınızda kurulum sürecinde “Google Hesabı Ekleme ”gibi “Spotify Hesap Ekleme / Yeni Hesap Oluşturma”da karşımıza çıkacak olanaklardan birisi olacak.

Samsung’un sanal asistanı Bixby ‘de Spotify ile entegre edildi. Spotify’ı hiç indirmemiş ya da hesap açmamış olsanız dahi sanal asistan, müzikler için Spotify’ı varsayılan olarak kullanıcıya önerecek.

Samsung’un Spotify ile bu birlikteliği sadece akıllı telefonlarda değil, Smart TV’de de yer alacak. SmartThings uygulamasıyla Smart TV’ye bağlanacak Spotify uygulaması, çeşitli Samsung cihazlarından kontrol edilebilecek.

Bugün ki etkinlikte verilen bir diğer müjde ise Samsung’un ilk akıllı hoparlörünün satışa çıkacak olması. Akıllı hoparlör Galaxy Home’un üzerinde bir takım hassas tuşlardan ve asistan Bixby üzerinden kontrol edilebilecek. Tabi Spotify ve Samsung’un işbirliği ile bu yöntemleri kullanmanıza pekte gerek kalmayacak. Samsung cihazlarının her biri bulunduğunuz yeri, geçtiğiniz odayı tespit ederek cihazlar arası otomatik geçiş sağlayacak.

Samsung’un bugünki etkinliğinin açılış konuşmasında Spotify CEO’su Daniel Ek, “İlerleyen zamanda Samsung cihazları üzerinde derinlemesine entegre deneyimler öngörüyoruz” diye konuştu. Anlaşılan bu yenilikler Spotify ve Samsung ortaklıklığında sadece bir başlangıç.