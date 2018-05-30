Samsung Dünyanın İlk CDI Sertifikalı Sinema Ekranını Tanıttı

Sinema ve görsel sanatlara yönelik alışkanlıklarımız günden güne değişirken Samsung, sinema perdesinde gördüklerimizi değiştirecek bir tanıtım gerçekleştirdi.

Eğer ki hayatınızda bir kez olsun 3D IMAX deneyimi yaşadıysanız -VR deneyimlerini bir kenara bırakın-, muhtemelen hayatınızda tattığınız en doyurucu sinema deneyimini de yaşamışsınız demektir.

IMAX'lere dair bilinen yanlış bir bilgi var: O da IMAX'in 12K veya 16K çözünürlüklerde film izlettiği... Bu hiçbir şekilde gerçek değil. Dünyanın birçok IMAX sinema salonunda 2K (2048x1080) çözünürlükte film seyrediyoruz. Bu bilgileri vememizin sebebi, Samsung'un sertifikalı yeni ekranının ne kadar farklılık yaratacak bir teknoloji olduğunun farkında olmamız.

Samsung, HDR ve 4K teknolojilerini sinema perdesine taşımaya hazırlanıyor. Onyx View adı verilen bu yeni teknoloji sayesinde, büyük ekranda hem daha detaylı hem daha parlak görüntü kalitesi sunacak. Günümüz sinema perdelerinin kalitesiyle kıyaslarsak, bu teknoloji 10 kat daha kaliteli bir deneyim vadediyor. Üstelik Samsung, CDI sertifikasını da almış durumda.

CDI Sertifikası Nedir?

Dünyanın bilindik en büyük film şirketlerinin (Paramount, Disney, MGM vb.) sektördeki standartları belirlediği ortak yürütülen bir konsorsiyum mevcuttur. Bu ortaklık, sinema sektöründeki her yeni adıma evet veya hayır diyen, adeta sektöre yön veren bir öneme sahiptir. Bu bağlamda Samsung'un aldığı CDI sertifikasının önemi de ortaya çıkıyor.