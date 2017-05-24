Samsung 'Star' Kod Adıyla Galaxy S9'u Geliştirmeye Başladı!

Güney Kore medyasına sızan bilgilere göre Samsung, önümüzdeki yıl çıkartmayı planladığı amiral gemileri Galaxy S9 cihazları üzerinde çalışmaya çoktan başlamış.

"Star 1" ve "Star 2" kod adlarının kullanıldığı bilinen prototaip cihazlardan biri, diğerinden boyut olarak daha büyük ve tasarım olarak birebir aynı özelliklere sahip. Bu durumun ise S8’lerin halefi S9 cihazlarının çoktan tasarlanmaya başlandığı şeklinde yorumlanıyor.

Samsung’un bu hafta tanıttığı gerilebilir ekran teknolojisi ya da herhangi bir katlanabilir ekranın kullanılmayacağı S9’larda, S8’lerin ödüllü ekranı Infinity Display yer alacak.

Yeni cihazlar hakkında ilk bilgiler ulaştı:

Samsung'un bileşen üretimini hızlandırdığı söyleniyor, karşımıza tam ölçekli üretime başlamadan önce oldukça gelişmiş donanımlara sahip bir cihazla gelmesi muhtemel. Elini çabuk tutmak isteyen Samsung’un, Galaxy S9 cihazlarını önümüzdeki bir yıldan daha kısa sürede duyurması bekleniyor. Bununla birlikte bu bilgileri alan bazı uzmanlar, spekülasyonlar için henüz erken olduğunu söylüyorlar.

Galaxy S9'un Qualcomm ve Samsung'un yeni nesil 7nm işlemcileriyle geleceğini zaten biliyoruz. Her iki yonga setinin de seri üretimine 2018 yılının başında Samsung'un tesislerinde başlanması planlanıyor.

Galaxy S9 ailesi ile ilgili detaylar elimize ulaştıkça paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın :)