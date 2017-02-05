Samsung'tan "Edge" Ekranlı İlk Tablet: Galaxy Tab S3

Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S3, Samsung'un "edge" ekranıyla birlikte gelecek.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılarla birlikte Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S8'i Şubat ayının sonlarına doğru düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) yerine Mart ayında kendi düzenleyeceği bir etkinlikle tanıtacağını ve MWC'yi boş geçmemek için yeni tableti Galaxy Tab S3'ü bu etkinlikte tanıtacağını öğrenmiştik.

Geçtiğimiz günlerde Tab S3'ün teknik özellikleri sızdırılmıştı şimdi ise tabletin tasarımı sızdırıldı. Slash Gear sitesi tarafından paylaşılan sızıntıya göre Samsung'un "edge" ekranı Galaxy Tab S3 modeliyle birlikte tabletlere de eklenecek ve Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde ilk "edge" ekranlı tabletini duyuracak.

Özellikle Apple'ın hakim olduğu tablet pazarında üst seviyede Tab S3 ile önemli bir atılım yapmak isteyen Samsung'un yeni tableti teknik özellikler açısından da üstün olacak. Tabletin tüm gerçek detaylarını 26 Şubat'ta düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde öğreneceğiz.