Samsung, en yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve S9+'ın süper ağır çekim konusunda hangi yeteneklere sahip olduğunu gösteren bir video yayınladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2018 model amiral gemileri olan Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Samsung’un yeni Süper ağır çekim özelliğine odaklanan video, cihazların süper ağır çekimi hangi ek özelliklerle desteklediğini de gösteriyor.

Şirketin geçtiğimiz yıl tanıtmış olduğu amiral gemileri Galaxy S8 ve Galaxy S8+, 240fps ağır çekim video kaydı gerçekleştirebiliyordu. Fakat Samsung, Galaxy S9 ve S9+’ın yeni üst düzey kamerası sayesinde kare hızını 4 kat hızlandırarak 960fps süper ağır çekim video kaydını mümkün kıldı.

Videoda gösterilen ilk özellik süper ağır çekimin gerçekleştiği anı daha da özelleştiren müzik ekleme. İkinci özellik ise videoyu kısa süreliğine geri sarıp tekrar ileri oynatan swing. Üçüncü özellik, süper ağır çekimi geri sararak oynatan reverse özelliği. Son özellik ise ağır çekimi tekrar tekrar oynatan loop.

Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ kamerasında gerçekleştirdiği yenilikler ile hayranlarının takdirini kazanmayı başardı. Şüphesiz ki süper ağır çekim özelliği, yeni Samsung kamerasının en önemli özelliklerinden biri.