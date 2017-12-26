Resmi Samsung Galaxy S9 Kılıfları Onaylandı!

Birleşik Krallık'ta bir çevrimiçi satış mağazası olan Mobilefun, resmi Galaxy S9 kılıfları için Samsung'dan onay aldığını iddia etti. Mobilefun kendinden o kadar emin ki Galaxy S9 kılıflarını şimdiden ön siparişe açtı.

Yeni yıl yaklaşırken akıllı telefon piyasasında Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9’un yarattığı merak ve heyecan da artmaya devam ediyor. Bir çevrimiçi satış mağazası olan Mobilefun, SamMobile’a ile iletişime geçerek resmi Galaxy S9 kılıfları için Güney Koreli teknoloji devinden onay aldıklarını bildirdi.

SamMobile tarafından paylaşılan bilgiye göre göre Samsung, LED View, Clear View, Alcantara ve Protective kılıf seçeneklerine bir de Hyperknit kılıf seçeneği ekleyecek. Tüm kılıflar bu yıl Galaxy S8 için çıkan kılıflarla aynı renkte olacak. Fakat belirli pazarlarda satışa sunulmak üzere bir de kırmızı kılıf seçeneği eklenecek.

Mobilefun, kılıf açıklaması konusunda oldukça iddialı. Öyle ki; buraya tıklayarak Mobilefun’ın web sitesini ziyaret ederseniz Galaxy S9 kılıflarının şimdiden ön siparişe açıldığını görebilirsiniz. Fakat en azından şu an için tüm kılıf modellerinde kılıf görseli bulunmuyor. İlerleyen dönemde eksik görsellerin de tamamlanması bekleniyor.

Yine Mobilefun’ın SamMobile’a yaptığı açıklamaya göre Samsung, yeni Galaxy S9 ve S9+ ile birlikte yeni bir kablosuz kablosuz şarj pedi de tanıtacak. Şarj pedinin ne gibi yeni özellikler getireceği şu an için bilinmiyor. Fakat Mobilefun’ın açıklamasına göre yeni kablosuz şarj pedi eskisinin yerini alacak.

Hepsi bu kadar da değil. Güney Koreli şirket yeni amiral gemilerinin yanında DeX Pad’in de yeni bir versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Açıklamaya göre yeni DeX Pad ile Android Oreo’lu akıllı telefonunuzu bir ekrana bağladığınızda telefonu fare olarak kullanabileceksiniz. Ayrıca bazı raporlara göre telefonu klavye olarak da kullanabileceğiz.

Samsung, yeni DeX Pad ve Android Oreo ile birlikte bir klavye ve fareye olan ihtiyacı ortadan kaldırarak DeX Pad’i olan herkesin bir ekranı bilgisayar gibi kullanmak için yalnızca akıllı telefona ihtiyaç duymasını sağlamayı hedefliyor. DeX Pad’in yeteneklerinden tam olarak faydalanmak için bu önemli bir özellik olacaktır.