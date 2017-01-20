Samsung'tan Resmi Açıklama: Galaxy Note 7'nin Patlama Sebebini Açıklıyoruz

Samsung, Galaxy Note 7 ile ilgili bulgularını paylaşacağı basın toplantısının tarihini resmen kamuoyu ile paylaştı.

Güney Koreli elektronik devi dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, 22 Ocak 2017'de, ABD'nin yerel saatiyle 19:00'da düzenlenecek basın toplantısında Note 7'nin sorununun kaynağını paylaşacağını açıkladı.

Samsung'un web sitesinde yapılacak olan basın toplantısında, bağımsız araştırmacılarla birlikte şirket yöneticileri bilgilerini kamuoyuna sunacak.

Samsung, yaptığı açıklamada, "Şirketimiz uyguladığı yeni önlem paketlerini de kamuoyu ile paylaşacaktır." ifadesini kullandı.

Şirket, daha önce de soruşturma hakkındaki raporun yakın zaman içerisinde yayınlacağını doğrulamıştı. CES sırasında düzenlenen basın toplantısında, Samsung America'nın COO'su Tim Baxter konuya bizzat değinmişti.

Galaxy Note 7, Samsung tarihinin en büyük faciası olarak görülüyor. Pek çok kez yangın riski yaratan cihaz, Güney Koreli dev tarafından geri alım operasyonuna maruz bırakıldı.

Samsung, soruşturmanın bulgularını halkla paylaşarak Note 7'yi geçmişin tozlu sayfalarına gömebileceğini ve halkın dikkatini bir sonraki amiral gemisi olan Galaxy S8'e odaklayabileceğini umuyor.