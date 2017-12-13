Samsung'tan Sarmal Ekranlı Telefon Patenti

2018 Mobil Dünya Kongresi öncesinde hakkında gün geçtikçe yeni bir söylenti çıkan Samsung, bu kez ilginç bir telefon patentiyle gündeme oturdu. Patente göre Samsung, çift taraflı sarmal bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Galaxy S9 ve S9+ Samsung tarafından piyasaya sürülecek olan yeni amiral gemileri olarak sıkça tartışılıyor. Ancak bu iki telefonun çok fazla bir yenilik de sunmayacağı biliniyor. Bu bağlamda Samsung, geçmişte olduğu gibi sürekli yeni bir şeyler deneyerek tekrardan pazardaki psikolojik üstünlüğünü sağlamaya çalışıyor. Bu psikolojik üstünlük çabalarının ve yıllardır süregelen bir Samsung hayalinin görüntüleri LetsGoDigital tarafından günyüzüne çıkartıldı.

Habere göre, 2 Eylül 2016'da ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylanmış bir Samsung patenti bir kasa üzerine sarılı bir ekran içeriyor. Cihazın konsept çizimi henüz gerçeğe dönüşmemiş olsa da bazı net bilgileri içeriyor. Buna göre ön tarafında alt ve üst boşlukların olduğu cihazda büyük bir ekran bulunuyor. Arka tarafta ise öndeki ekranın yarısı kadar bir ekran yer alıyor. Taralı olarak görünen yerlerde ise kamera vs. donanımların yer alması bekleniyor.

Elbette Samsung tarafından geçtiğimiz yıl alınan bu patentin gerçeğe dökülmemesi geç kalmışlığın bir ürünü değil. En azından bana göre G.Koreli şirket fütüristik adımlar için sürekli yeni tasarımlar yapıyor. Öyleki geçtiğimiz yıllarda Samsung tarafından yayınlanan reklamla katlanılabilir ekranları içeriyordu. Bununla birlikte 2012 yılında eğim alabilen bir AMOLED ekran ürettiğini duyuran Samsung CES 2013'te prototip de göstermişti. Diğer yandan bu telefonun üretilmesi halinde, daha şık bir hale geleceğini tahmin etmek de zor değil. Zira üst ve alt boşlukların biraz daha daralması telefonu oldukça farklı bir noktaya götürebilir. Siz ne düşünüyorsunuz, böyle bir telefonu alır mıydınız?