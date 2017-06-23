Samsung'tan Dayanıklı S8 Active Görseli Sızdırıldı!

Samsung'un son amiral gemisi ve en iyi Android telefonlardan biri olan Galaxy S8'in darbelere daha dayanıklı olacak olan modeli S8 Active'in önden çekilmiş fotoğrafı sızdırıldı.

Samsung’un en iyisi ve Android dünyasının en iyilerinden biri olan Galaxy S8 modeli her yöne kavisli Infinity Edge ekranıyla tasarımsal bir başyapıt olmasına rağmen ne yazık ki kullanılan materyaller nedeniyle pek de dayanıklı olduğu söylenemez.

Bu soruna çözüm bulmak isteyen Samsung’un Galaxy S8’in çok daha dayanıklı hali olacak olan S8 Active üzerinde çalıştığını daha önceki sızıntılardan öğrenmiştik. Şimdi ise bu modelin prototiplerinden biri olduğu söylenen cihazın fotoğrafına ulaşıldı.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi kavisli bir ekrana sahip olmayan telefonun daha önceki bilgilerden 5.4 inçlik bir ekrana sahip olduğu biliniyor. Ekran-gövde oranının S8 gibi çok yüksek olduğunu bildiğimiz telefon oldukça kompakt ve kullanışlı olacak gibi görünüyor. Sensörler ve fiziksel tuşlar incelendiğinde Galaxy S8 ile herhangi bir fark göze çarpmıyor, solda ses açma kısma ve Bixby tuşu, sağda ise güç düğmesi yer alıyor.

Model numarası SM-G892A olacak telefonun kablosuz şarj özelliğiyle geleceği bilgisi de sızıntılar arasında. Telefonun Amerika'da seçili operatörler üzerinden satılacağı ancak Avrupa ya da başka bölgelerde satılmayacağı tahmin ediliyor.