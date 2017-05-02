Bixby'nin Sesini Duyun ve Nasıl Çalıştığını İzleyin!

Heyecanla beklenen Bixby'nin sesini duyun ve nasıl çalıştığını gözlemleyin: Firmanın yayımladığı videolarda temel ve özel işlevleri tek tek gösteriliyor.

Samsung'un yapay zeka destekli dijital sesli asistanı Bixby, Galaxy S8 ve S8 Plus’ın duyurusu sırasında en çok konuşulan özelliklerden biri oldu. Şirket, bir akıllı telefonun ekranına dokunarak gerçekleştirilebilecek herhangi bir işlemin Bixby'nin ses tanıma özelliklerini kullanarak yapılabileceğini savunuyor. Ancak bu özelliğin Galaxy S8 ile birlekte piyasaya sürülmesi için hazır olmadığı ve güncellemelerle geleceği duyurulmuştu.

Samsung dün Kore'de Bixby Voice'u duyurdu. Şirket kanalında beş yeni video yayımladı. Videolar Korece olmasına rağmen Galaxy S8’de bulunan özel Bixby düğmesine bir kez basılmak suretiyle çalıştığını ve çeşitli komutları verimli bir şekilde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz.

İlk video, Bixby Voice'un galeri uygulamasını başlatması, resimleri bulması ve resimlerin nasıl düzenleneceğini gösteriyor. Kullanıcılar ayrıca birden fazla görüntüyü seçebiliyor, resimleri arkadaşlarıyla paylaşabiliyor veya bir görüntüyü bir duvar kağıdı olarak ayarlayabiliyor. Bixby, kamerayı başlatmak, kamera modlarını değiştirmek veya çeşitli kamera ayarlarını yapılandırmak için de kullanılabiliyor.

Sonraki videolar, Bixby Voice'u kullanarak mesaj oluşturma, emojiler ekleme, mesajlara cevap verme vb. işlevleri gösteriyor. Kullanıcılar ayrıca hatırlatıcıları ayarlayabilir veya silebilir, Bixby Vision'ı kullanarak metinleri bir dilden diğerine çevirebilirler. Müzik bulma ve dinleme, sağlık istatistiklerini Samsung Health aracılığıyla kontrol etme ve Samsung Pay'ın alışveriş tekliflerini görme gibi temel işlevleri de sağlıklı bir şekilde yerine getiriyor.

Diğer 3 videoyu da hemen aşağıdan izleyebilir ve yeni Bxby hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.